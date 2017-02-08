宜蘭縣長交接 吳澤成：未來一天當三天用
宜蘭縣長林聰賢今(8日)下午轉任農委會主委，懸缺縣長職位由副縣長吳澤成代理，今上午交接。
林聰賢表示，感謝縣民的栽培，如今要將宜蘭經驗帶向全國，宜蘭就託付給行政經驗豐富的吳澤成，並強調自己永遠是宜蘭縣政團隊的一份子，最後贈送《里山資本主義》、《循環經濟》兩本書給吳澤成。
代理縣長吳澤成接下印信後指出，當初完成第一任的5年任期時，就已多次向林縣長請辭，結果林縣長不但不同意，今天反而交付更大的重擔，接下來的一年10個月任期，並無看守期，會把一天當三天來用。
吳澤成也笑稱未來朝中有人，有個了解宜蘭的人在中央服務，相信對宜蘭建設大有幫助。也回贈林聰賢以檜木裝盛著雪山山脈四稜砂岩、蘭陽平原的田土、蘭陽溪口海砂的禮物「看見宜蘭精神」。
在吳澤成、祕書長賴錫祿的陪同下，林聰賢與縣府職員一一握手辭別，最後由夫人林素雲擔任司機，驅車離開縣政中心。
吳澤成說，副縣長人選會盡速向外界公布，今天暫時繼續在副縣長室辦公，明天才會移往縣長室。
(中時)
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