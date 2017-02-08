青年事務審議會 副市長林依瑩傾聽青年心聲

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台中市「青年事務審議會」8日舉行第2次會議議案總研商；由副市長林依瑩率領局處代表備詢。（陳世宗攝）

台中市「青年事務審議會」8日舉行第2次會議議案總研商，副市長林依瑩率領局處代表備詢。青年代表提出創客教育、市民卡、BRT廢除後的驗收與設施維護問題、路平專案、公車運輸等多元議題供市府參考，讓市府提早了解年輕人最關心的議題，未來施政能夠更加年輕、開放，以更高品質服務市民。

經過這兩次會期，青年代表溫佑宸對青年事務審議會的運作表示肯定，也很開心自己在第一次會期提出的「創客(Maker)教育」相關理念被市府採納；目前由教育局規劃設置「行動Maker夢想巡迴專車」推動創客教育，學生只要線上預約，專車就會直接到校駐點、提供3D列印設備。

青年代表林楷庭關心台中市民卡的發行時程及系統載具問題，建議市民卡可以整合其他公部門設施；例如與國家歌劇院及科博館合作，讓市民享受更多優惠。針對藍線BRT廢除後的設施驗收時程及專用道路面重新封層進度等問題。

研考會表示，市民卡目前已進入籌備階段，期望配合捷運綠線營運時程正式推出，未來將結合圖書借閱、觀光旅遊、敬老愛心、電子稅單、停車繳費、市長信箱等服務，也規劃結合志工服務時數累計、公車搭乘里程轉換紅利積點等，強化市政服務與市民間的互動。

交通局表示，BRT分成機電、車輛、站體三標，其中機電標部分，因前市府時期未驗收完成即提前啟用，機電標功能沒有達到合約規定，目前機電標正在進行法院仲裁程序，等到仲裁結果出來即可辦理相關驗收作業。該局通過追加預算5000萬進行專用道路面封層計畫，預計今年可完工。

與會青年代表把握發言時間，針對教育、交通、民政、勞工、經濟、農業、環境保護、觀光等都提出各項建議；包括1999整合成多功能APP、市民卡、路平專案、公車運輸、公車10公里免費、BRT廢除後的驗收與設施維護問題、校舍整建、復康巴士、弱勢家庭關懷、鐵路高架化、退休教師回聘等多元議題，充分顯示青年代表的投入與用心。

(中時)