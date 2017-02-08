低溫特報 全台18縣市9日起急凍

寒流明天報到，中央氣象局今天發布低溫特報，明起全台18縣市急凍，今天入也北台灣就會有寒意，預計到13日全台都冷颼颼。

中央氣象局今天發佈低溫特報，9日至10日各地氣溫偏低，11日至13日夜間及清晨氣溫偏低，台南以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖將出現攝氏10度以下低溫，其他地區亦將出現10至12度的低溫。

氣象局發布低溫特報縣市包括新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、連江縣、金門縣、台南市、花蓮縣。

氣象局提醒，今晚東北季風報到，北台灣會先有感，明天清晨開始全台急凍，中部以北低溫下探9至10度，南部也只有10到12度低溫，加上這波冷空氣水氣較多，感受上濕濕冷冷，體感溫度恐怕只有5度。

氣象局說，週日是這波寒流最強的時候，中部以北低溫只有8到9度，但是由於水氣減少，白天陽光露臉後感受上相對比較不冷，但清晨晚間氣溫仍低，提醒民眾做好保暖措施，農漁養殖業及山坡地作物請嚴防寒害。1060208

(中央社)