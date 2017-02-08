美報告：川普應歡迎蔡總統維持台海現狀

我要評比

美國亞洲協會與加州大學聖地牙哥分校7日發表對川普政府的中國政策建議報告，報告認為應維持美國的一中政策，並對總統蔡英文承諾維持台海現狀表示歡迎。中央社記者廖漢原華盛頓攝 106年2月8日

美國亞洲協會與加州大學聖地牙哥分校，今天發表對川普政府的中國政策建議報告。報告認為新政府應維持美國的「一中政策」，並對總統蔡英文承諾維持台海現狀表示歡迎。

亞洲協會（Asia Society）美中關係中心與加州大學聖地牙哥分校全球政策與策略學院，今天在華府新聞博物館（Newseum）舉行研討會，公布「美國對中國政策：給新政府的建議」報告，報告中有關台灣與香港章節對川普（Donald Trump）政府的對台政策提出上述建議。

報告指出，川普政府首先必須維持美國的一中政策，並宣示支持美中三公報與台灣關係法是政策支柱，以及維繫台海和平穩定符合美國利益。

報告同時寫到，川普政府應重申，只要在沒有挑釁與脅迫下，以及兩岸人民的友好共識下，美方不會挑戰台海雙方達成的任何協議，這是美國的長期立場。

此外，美國新政府對總統蔡英文承諾維持台海現狀應表示歡迎，但北京無止境的要求台北，對台海長期形勢應以何種詞語來定義，美國對此不應採取立場。

報告還建議川普政府，在美國長期政策架構下，發展更廣泛的美台關係，包括推動防衛關係現代化，提升經貿投資連結，在亞洲與世界安全的挑戰上，更積極合作。增加高層官員互動、對台軍售，以及支持台灣參與無須以國家做為會員資格的國際機構。

該報告由亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）和加州大學聖地牙哥分校研究教授、前副助理國務卿謝淑麗（Susan Shirk）主導，前白宮與國務院官員麥艾文（Evan Medeiros）、康貝爾（Kurt Campbell）、柯慶生（Thomas Christensen）及多位外交暨學界專家共同執筆。1060208

(中央社)