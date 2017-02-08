陸修法涉武統？國台辦：堅持法治手段
針對日媒報導，北京考慮修改「反分裂國家法」，將對台動武條件具體化，中國大陸國台辦發言人安峰山今天說，中國大陸將「堅持運用法治方式和手段來捍衛國家主權和領土完整」。
中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，安峰山在回答媒體提問時，作上述表示。
安峰山說，2005年3月14日，中國大陸10屆全國人大3次會議通過「反分裂國家法」。實施12年來，在反對和遏制台獨分裂行徑、維護台海和平穩定、促進兩岸關係和平發展等方面，「發揮了十分重要的作用」。
他表示，在當前兩岸關係「複雜嚴峻的形勢下」，中國大陸將「堅持運用法治方式和手段來捍衛國家主權和領土完整」，「絕不允許任何人、任何組織、任何政黨，在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國的領土從中國分裂出去」。
日本「讀賣新聞」7日發自北京的報導指出，為提防美國川普政府對台灣加強涉入，中國大陸正考慮修改對台灣動武的法律根據「反分裂國家法」，或制訂「國家統一法」。消息人士說，大陸將藉由此舉，把對台動武的條件具體化。1060208
(中央社)
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