《花火迎春迓春牛》正統鹿耳門聖母廟放25分鐘煙火秀

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正統土城鹿耳門聖母廟打造的鳳凰煙火秀，已先有電腦模擬圖。（廟方提供）

正統土城鹿耳門聖母廟公布今年的煙火秀電腦模擬圖，煙火秀將長達25分鐘。（廟方提供）

廟方請來業者已安置好煙火的發射砲管工程。（程炳璋攝）

每年元宵，鹽水看蜂炮，土城看煙火，成了府城兩大熱門活動，正統鹿耳門聖母廟今年斥資千萬，打造25分鐘共上萬發的煙火秀，適逢雞年，主圖案將出現「鳳凰」，搭配各式花朵形狀的煙火，廟方這場《花火迎春迓春牛》活動11日傍晚登場，要民眾「花現鹿耳門」。

正統鹿耳門聖母廟迓春牛儀式已舉辦35年，活動在元宵節這天從早到晚進行一整天，打造的春牛會在傍晚繞行土城部落大小街道，祈求平安，晚間7時50分開始鞭春牛儀式，今年因春牛4日先繞行市區，先鞭3下，11日改鞭9鞭，共12鞭為12個月祈福。

鞭牛後接著「搶牛」，信徒爭搶拆解春牛身上的每一部位，擁有者象徵吉祥福氣，每年信徒搶牛過程都會有一番激烈的推擠。

今年煙火秀預計晚間8時20分登場，廟方斥資上千萬元，打造上萬發的煙火，7日已架設完成發射砲管，最大的煙火直徑46公分，可發設至350公尺高空，煙火分兩段施放，共長達25分鐘，要讓民眾看個夠。

迎接雞年，今年廟方煙火秀主題將設計火鳳凰圖案在夜空點燃，其餘煙火以花朵造型為主，給民眾感受迎春花開的喜悅。

廟方另在一旁設置6座蜂炮城，民眾想感受蜂砲威力，不須再到鹽水，一樣可以同步感受。

每年的《花火迎春迓春牛》活動都吸引起碼數十萬人觀看，周邊道路塞滿人潮，廟方在官網上已公布交通管制圖，民眾可多利用，以免造成交通不便。

(中時)