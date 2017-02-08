美國安高層南海論調轉向 陸學者：趨於務實

美國防長馬提斯日前說「沒必要在南海進行軍事調動」之後，有消息指美國國務卿提勒森淡化此前的「封鎖南海論」，改稱美國須在「事故發生時」有能力阻止中國在南海的行為構成威脅。新加坡《聯合早報》7日報導稱，有大陸學者表示，美國外交和軍事要員走馬上任後，表態更趨理性務實，是值得歡迎的新進展。

提勒森上月11日在美國參議院外交委員會聽證會上現場直播的口頭回答中說，中國必須停止在南海進行島礁建設，中國也不能出入這些島礁；國際關係專家擔心，這幾乎等同於向中國宣戰。

但網路有一份提勒森於同個聽證會的書面回答，他的立場變得較溫和；大陸環球網稱，美國參議院外交委員會發言人8日向《日本時報》證實文件屬實。根據文件，提勒森在書面答復中不再提中國須停止島礁建設。他說：「一旦事故發生時，美國及其盟友、夥伴必須能夠阻止中國通過進入及使用其人工島，對美國或其盟友、夥伴構成威脅。」

報導稱，這意味提勒森可能通過書面回答，澄清之前的口頭說法，表明他不認為美國應該任何時候都阻止中國出入南海島礁，只是要確保美國在事故發生時有能力這麼做。新的表態較接近美國一貫、主流的外交政策。

另一方面，美國新任防長也釋放出稍稍讓中國安心的信號。馬提斯上周訪問日本時表示，美國目前沒必要展開大規模軍事部署，以抑制中國在南海擴張勢力的行動。

中國觀察家認為，提勒森和馬提斯的最新表態比川普此前的表態更為理性、實事求是。中國國際關係學會理事高志凱接受《聯合早報》訪問時說：「美國政府官員最近就南海問題的表態，顯示出更大程度的現實主義，這是值得歡迎的。」

高志凱指出，中美是世界最大的兩個經濟體，也是核武大國，如果動輒以武力相威脅，誰也贏不了決鬥，只會兩敗俱傷；更好的做法是以和為貴，好好談判。他說：「所謂一國能在南海單方面獲勝而對方沒有辦法抵抗的說法，完全是無稽之談。客觀地說，在南海領域，中國的軍事優勢遠遠超越美國。」

(旺報)