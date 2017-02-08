台灣最美風景是人？鱷魚水中休息慘遭遊客「攻擊」

馬來長吻鱷冬季總是潛入水底保暖，或浮在水面靜止不動。（台北市立動物園提供）

電影中的鱷魚凶起來恐會咬死人，然現實中台北市立動物園的鱷魚卻受到遊客的「標靶」，讓保育員好心疼。一直以來，人們總說「台灣最美的風景是人」，濃濃的人情味、相互幫忙，然或許有些人的道德心、公德心還需要再加強。請來動物園門的遊客能「將心比心」，尊重每一個生命都是一個希望，動物也不例外，請好好愛護牠們！

鱷魚是出了名的伏擊性掠食者，龐大的身軀潛伏在水面之下，經常僅有眼睛和鼻孔露出水面，而進入冬天後，馬來長吻鱷更是鮮少活動。和大部分的爬蟲類動物相同，馬來長吻鱷屬於外溫動物，體溫隨著環境變化而改變，因此在冬天為了避免能量散失，大部分時間牠們不是潛入相對較溫暖的水底，就是宛若水中浮木，一動也不動。

水面上一動也不動的馬來長吻鱷，意外成為少數遊客眼中的「標靶」，寶特瓶、利樂包，甚至是銅板，竟都變成經常被丟入鱷魚池中的「異物」，而大部分的原因，都是希望讓鱷魚可以「動」起來！

動物照養環境設計都盡力仿效野外棲地功能或樣貌，讓動物們有適當的休息與隱蔽空間。（台北市立動物園提供）

然而，每種動物的生態習性皆不相同，一舉一動也並非人類所能預料或驅使。為了讓圈養環境中的動物可以生活得更舒服、自在，園區內動物照養環境的設計都盡力仿效各種野外棲地功能或樣貌，讓動物們的生活環境有適當的休息與隱蔽空間。

每種動物的生態習性皆不相同，請民眾發揮好眼力及耐心，靜靜觀察與等待。（台北市立動物園提供）

經過長期的演化過程，不同動物各自發展出獨特的生態習性，台北市立動物園照養的動物自然也不例外，但或許更需要民眾細心的觀察與體會！大小朋友來到動物園，不妨發揮好眼力及耐心，靜靜觀察與等待，請喜愛動物的大小朋友們，一起幫忙呼籲將心比心，喜歡動物就不要傷害牠們！

(中時電子報)