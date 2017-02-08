魏德聖拍片籌資 被訓話還借不到錢
導演魏德聖以電影「海角七號」翻身成為億萬導演，接受節目「改變的起點」專訪，坦言為籌資拍電影低聲下氣，求投資者借錢得接受「訓話」，有人教訓完還不借給他。
曾以「海角七號」創下全台票房新台幣5.2億元紀錄，魏德聖爆紅成為台灣電影界奇蹟；近來推出音樂愛情電影「52赫茲我愛你」搶攻賀歲檔期。魏德聖日前上中視「改變的起點」，直喊「海角七號」賺很多錢，「我真的很後悔，怎麼沒把錢領出來看一看，幾億元究竟長什麼樣子」。
魏德聖來不及沉溺「海角七號」高票房喜悅，就面臨電影「賽德克．巴萊」龐大拍攝預算，找不到資金，他把「海角七號」賺來的錢，全拿來籌拍「賽德克．巴萊」，還得邊拍邊找資金。
他說，拍「海角七號」前沒沒無聞，拉下臉借錢不難，最難堪是已變成大家都知道的「角色」時，還要低聲下氣求人借錢，「連一點尊嚴都失去了」。
回憶起當時籌資受到許多質疑，魏德聖表示，「每個人都只是想跟你聊聊，不是真的有心想要支援你」、「當時心中不只是抱怨、憤怒，根本每天都想著要報仇」，且借錢還得接受投資者「訓話」，「有人借錢給你還要教訓你一下，甚至有人是教訓完之後還不借錢給你，那個我就很想打他」。
魏德聖拍電影前賣過馬桶、靈骨塔，為拍電影負債累累，翻身成為億萬票房導演，但成功幕後嚐盡羞辱，低聲下氣四處借錢，深刻體驗到成功背後付出的心酸代價，他說，「每一分借來的錢都是花在我的命上，我怎麼可能會亂花錢」。1060208
(中央社)
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