BMW在大陸召修問題車 涉及4萬輛

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BMW將在大陸召修4萬餘輛安全氣囊存在隱患的「問題車」。大陸質量監督檢驗檢疫總局日前在官網發布消息，BMW根據要求，自2017年10月9日起將召修4萬1685輛車。

大陸質檢總局6日表示，這些車輛包括：華晨寶馬汽車（BMW）有限公司2012年1月2日至2012年12月26日期間生產的部分陸產華晨寶馬320i、325i、320Li、328Li、335Li及X1車輛，共計3926輛。

以及，寶馬（中國）汽車貿易有限公司2012年1月2日至2012年12月22日期間生產的部分進口寶馬120i、130i、320i、325i、330i、335i、X1、X5、X6、M3及M6車輛，共計3萬7759輛。

大陸質檢總局指出，這批召修車輛的安全氣囊裝配高田公司生產的未帶乾燥劑的硝酸銨氣體發生器。在安全氣囊展開時，氣體發生器可能會異常破損，導致碎片飛出，傷及車內人員，存在安全隱患。

華晨寶馬及寶馬（中國）將為召修範圍內的車輛免費更換所涉及部位的氣囊氣體發生器。召修正式開始後，寶馬授權經銷商將主動聯繫相關車主。

大陸質檢總局表示，大陸質檢總局自2014年6月以來對高田氣囊氣體發生器破裂問題展開調查，並發布高田氣囊安全提示。受調查影響，華晨寶馬汽車有限公司及寶馬（中國）汽車貿易有限公司決定召修。1060208

(中央社)