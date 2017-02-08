台北書展開幕 副總統送女兒書影響人生

2017台北國際書展今天上午開幕，副總統陳建仁表示，他爸爸愛書，每回搬家最重的就是書櫃；他女兒也因閱讀了他送的「南丁格爾傳」，選擇讀護理系、照顧病人。

文化部主辦的2017台北國際書展上午在台北世界貿易中心展覽一館、三館開幕，陳副總統、文化部長鄭麗君與台北書展基金會董事長趙政岷等揭幕，今年參展有59國、621家出版商、1780個攤位及至少450場活動。

今年台北書展有許多「第一次」，首次以「讀享時光主題館」主題式規劃，完整呈現台灣過往一甲子閱讀演變史；第一次在國際書區中成立「國際吧」；第一次有二手書店進駐書展舉辦第一次珍本拍賣會；第一次在書展大獎增設「編輯獎」；首設「公民書區」；第一次舉辦名人同堂分享閱讀心得「CEO論壇」；首波針對書店經營舉辦「國際書店論壇」等。

陳副總統說，以前寫過幾本教科書，小時候最幸福的就是閱讀。父親愛書，每回搬家最重就是書櫃；他也買「南丁格爾傳」給女兒，促使女兒選擇就讀護理系、照顧病人，「一本書帶給我們的影響很大」。

鄭麗君表示，多年來透過台北書展，台灣和全球出版界交流，把台灣本土優秀作品推向世界，也把世界好書帶給台灣讀者，「書展不僅是書的展示，更是一年一度思想交流的盛會，讓知識彼此交錯，大家共享閱讀帶來的美好」。

她說，新年開春很高興看到台灣書市上籌備的好書出版，像作家賴慈芸著作「翻譯偵探事務所」、作家紀大偉著作「同志文學史」等，她的包包裡就帶著作家何敬堯著作「妖怪臺灣：三百年島嶼奇幻誌‧妖鬼神遊卷」，建議國民每天除滑手機，有空也可帶本書閱讀。

三民書局股份有限公司創辦人劉振強日前過世，鄭麗君表示，在大家眼中，劉振強「傻人做傻事」，別人認為不會賺錢的事業，劉振強卻樂在其中，劉振強的精神如同許多出版人寫照，「台灣多元豐富人文資產，就是有許多如劉振強般的傻子貢獻」。

趙政岷表示，出版業受網路、社群媒體影響，許多讀者有新歡，漸漸沒那麼喜歡舊愛，「出版業需要溫暖、閱讀需要溫暖」，邀民眾到書展，每天都有星光場，「只要來可以看到最好的書」。

開幕記者會上，也由陳副總統頒「書展大獎」給今年得主，包括「小說類」的馬家輝「龍頭鳳尾」、蘇偉貞「旋轉門」、黃錦樹「雨」；「非小說類」的魏明毅「靜寂工人：碼頭的日與夜」等。1060208

(中央社)