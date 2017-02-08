港泛民議員梁國雄擬參選特首

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香港泛民主派議員梁國雄今天宣布計畫參選行政長官（特首），目的是阻止泛民陣營投票給現有特首參選者及反對「小圈子」選舉。

梁國雄上午公布這項決定，並獲得自己的黨派社會民主連線支持，其他支持他參選的泛民組織有香港眾志、人民力量及個別立法會議員朱凱迪和劉小麗。

梁國雄參選的前提是首先獲得3萬8000名市民聯署支持，並將會發起這項「公民提名」。

梁國雄說，參選的目的之一是要阻止泛民方面投票給現有4名參選人。另外，他希望藉此展開「公民提名」運動，以揭露「小圈子」選舉的不民主。

香港特首選舉將於3月26日舉行，由於年前港府提出的特首普選方案遭泛民派否決，因此，本屆選舉仍然按照過去的做法，由1200人組成的選舉委員會選出。

在本屆選委選舉中，泛民獲得300多票，成為關鍵少數，可提名甚至影響某人當選。

在此之前，泛民的主流力量曾表示將會提名香港前財政司司長曾俊華參選，但這項決定遭到其他激進泛民力量反對，令泛民內部呈現少許分裂。

目前已公布參選特首的有香港前政務司司長林鄭月娥、前保安局局長葉劉淑儀、前法官胡國興和曾俊華，各人要獲得至少150名選委提名才能成為候選人。1060208

(中央社)