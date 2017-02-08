法前總統與前總理醜聞連爆 重挫共和黨

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法國右翼共和黨今天遭逢雙重打擊，前總統沙柯吉因被控2012年競選連任時涉非法選舉資金而將受審；他旗下前總理、現正角逐總統大位的費雍，妻子假工作真領薪的指控則愈演愈烈。

法新社報導，沙柯吉（Nicolas Sarkozy）2012年競選連任失利，期間揮霍無度，總經費近達規定上限2250萬歐元（約新台幣7億4600萬元）的2倍，他並利用比格馬利昂公關公司（Bygmalion）的假單據來掩飾選舉支出。

司法消息人士今天表示，負責調查的2名行政官員之一杜內爾（Serge Tournaire），3日已決定應將此案送審。

沙柯吉辯護律師宣布計畫，表示將提出抗告。

此外，類似指控也火燒沙柯吉前政治夥伴費雍（Francois Fillon），讓他代表共和黨角逐今年法國總統大選的選情陷入苦戰。

費雍聘請妻子擔任國會助理15多年屬合法行為，但他昨天仍向國人道歉，不過否認妻子並未幾乎不上班就月領約3700歐元（約新台幣12萬3000元）。

不過，最先揭發醜聞的法國嘲諷週刊「鴨鳴報」（Le Canard Enchaine）今天有更多指控浮上檯面，宣稱費雍之妻潘妮洛普（Penelope Fillon）結束她2項工作契約時，還領了4萬5000歐元（約新台幣149萬元）資遣費。

針對這項最新指控，費雍譴責「鴨鳴報」刊出的是「謊言」，其最新報導「毫無新內容，也有明顯錯誤。」（譯者：中央社周莉芳）1060208

(中央社)