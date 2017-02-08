江啟臣：未來黨主席能有魄力改革
國民黨黨主席選戰激烈，國民黨立法院黨團書記長江啟臣今天表示，選舉辦法應做完整檢討，希望未來的黨主席能有魄力，做一個重新的改革。
江啟臣上午出席國民黨台中市黨部舉行「吉祥如意金雞報喜新春賀年茶會」，媒體問及，此次國民黨主席選情，他做上述表示。
江啟臣表示，國民黨的改革過程中，第一次有那麼多人參選黨主席，可能會有一些程序上需要檢討的地方，希望未來新的主席在黨務改革部分，可以把相關選舉辦法做一個檢討。
他指出，選舉辦法應做完整檢討，包括連署的時間過短、門檻過高，為呼應需求而恢復黨籍的人、新加入黨籍的人，可以享有投票權的時間等等，都會影響投票的權益。
他呼籲，此次黨主席選舉過後應全面檢討，包括黨主席的資格條件過於嚴苛，選舉的勝負是否取決於黨員的投票，還是要納入民調，都已經有人做相關討論。
江啟臣說，現在執政黨執政的績效不好，普遍民眾對國民黨有期待，希望可以把在野黨角色扮演好，黨中央的領導、向心力格外重要。希望未來立法院黨團與黨中央之間，在野黨的角色扮演上能有更好的合作跟溝通。
他期盼，今年是金雞年，希望國民黨可掌握契機、創造立基、再造好的成績，重新取得人民對國民黨的認同、信賴。1060208
(中央社)
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