躲偏鄉續販毒 2男仍難逃高雄警查緝

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蔡姓與洪姓男子原本在高雄市區販毒，為躲避警方查緝，跑到高雄和屏東縣偏遠山區繼續販毒，並以露營區旁鐵皮屋為掩護，高雄市警方循線逮捕，起出安非他命261公克等。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天表示，蔡姓與洪姓男子有毒品前科，警方獲報兩人原本在高雄市區販毒，因警方強力緝毒，不斷在高雄、屏東等偏鄉或山區更換地點，最後將販毒據點移往偏避茂林山區，以山區露營區旁鐵皮屋掩護，逃避警方查緝。

警方跟監埋伏蒐證，持搜索票前往破門搜索逮人，當場起獲安非他命261公克、海洛因8.45公克、安非他命玻璃吸食器1組和電子磅秤等。

警詢後，全案依毒品危害防制條例移送台灣高雄地方法院檢察署偵辦，警方持續追查毒品來源。1060208

(中央社)