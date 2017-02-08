外交部：領務局主機安全 護照簽證無外洩

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外交部今天表示，外館的民眾出國登錄資料系統遭到入侵，但領務局主機經查後安全無虞，民眾個資及護照簽證作業系統等都沒有外洩的問題。

目前領務局正排除相關狀況、加強出國登錄系統管控，但為避免類似資安問題，外交部整考慮調整民眾登錄資料項目，減少相關風險。

外交部今天表示，領務局發現領務作業電子郵件系統有異常活動情形，初步研判，領務局發送給駐外館處的部分國人出國登錄資料，有可能遭不明人士攔截。

領事事務局副局長鍾文正上午在記者會上表示，領務局檢查後發現，應是外館的電子郵箱登入密碼遭破解，駭客用密碼登入收信。駭客每天登入不同館處的電郵，但是否已確實收信或擷取到資料，目前無法確定。

他說，因為對方是用匿蹤軟體，目前無法追蹤來源，也不知道動機與用途。初步判定，疑似遭擷取的資料主要為近3個月，涉及約1萬5000筆資料，但駭客並非全面全天登入擷取，確實受影響人數還待清查。

他說，外交部已經向近3個月登錄出國的民眾發送電郵，緊急通知，也針對資安事件成立專案工作小組。若有人因此受害，可與外交部聯繫。

鍾文正說，目前沒有民眾反映受到影響，出國登錄資料是一個受到肯定的旅外安全措施，會繼續辦理。目前領務局正排除相關狀況、加強出國登錄系統管控，在這次事件後，考慮未來調整登錄項目，免除風險。

知情人士則表示，日後考慮縮減登錄資料項目，民眾只要填護照號碼、手機號碼及電子郵件。1060208

(中央社)