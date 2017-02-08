衛福部長陳時中上任 抱戰死沙場決心

新舊任衛福部長今天交接，新部長陳時中今天說，接任後愈來愈緊張，但還是要面對問題，盡責做好所有事情，「寧願戰死沙場，也不要抑鬱以終」。

衛生福利部上午舉行卸任部長林奏延和新任部長陳時中舉行交接典禮，典禮上麥克風一直出現擾人雜訊，導致行政院政務委員林萬億講話時屢遭打斷。

陳時中致詞時表示，從麥克風的狀況就知道「事實上是困難的路」，他懷著戒慎恐懼的心上來。身為林奏延的接棒人，「政策延續、人事力求穩定」是基本原則。

他表示，衛福部有很多事情要做，「相信我的能力正在接受考驗」，「但要我把所有事情當成專家處理，坦白講，我做不到」。但他會跟衛福部次長、同仁們一起努力，打造有效率、有品質的合作團隊，合作最要緊，合作才能成功，也會運用專業人力、傾聽人民聲音、滿足人民需要。

陳時中說，他會誠實、開誠布公、盡責，憑著良心把事情做好，懷著謙卑的心情，也希望下台時能帶著榮譽，無憾離開。

交接典禮後，陳時中受訪時又進一步說，正式上任後愈來愈緊張，但緊張過後還是要面對問題。要盡責做好所有事情，但更深層的心情是，寧願戰死沙場，也不要抑鬱以終。

陳時中也帶太太參與交接典禮，陳時中表示，太太用行動表達對他的支持。1060208

(中央社)