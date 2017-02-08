接掌勞動部 林美珠：過去未完成的 我全部都收下了

勞動部8日舉行部長交接典禮，新任部長林美珠（右）從卸任部長郭芳煜（左）手中接下印信。（杜宜諳攝）

觀禮人員紛紛拿出手機記錄。（杜宜諳攝）

卸任部長郭芳煜（左）從同仁手中接下花束。（杜宜諳攝）

卸任部長郭芳煜（中）離去前穿過同仁搭起的花環。（杜宜諳攝）

新任部長林美珠（右）與卸任部長郭芳煜（左）最後的交談。（杜宜諳攝）

林美珠陪同郭芳煜走出勞動部。（陳宜加攝）

林美珠今天接任勞動部長。（陳宜加攝）

行政院進行內閣改組，今天正式交接，由政委林萬億監交。林美珠表示，接下這一棒百感交集，深知代表資方、勞方的勞工、工會與企業均有殷切期盼，是重大責任承擔與挑戰，感謝前部長郭芳煜帶領勞動部完成一例一休成功一戰。

「過去未能完成的，我全部都收下了。」對於一例一休上路爭議，林美珠指出，雖然行政機關立場是好的，但立法仍須有好的配套，並充分宣導與輔導等後續動作必須做，相信對於提升勞動環境、改善勞資雙方關係有很大幫助。

她也期許勞動部同仁並肩作戰、完成過去與未來交付任務，並讚許郭芳煜過去8個多月奠定好的基礎，勞基法修法涉及層面相當廣泛，勞動施政影響不僅與勞工息息相關，更深深影響企業經營與每個家庭成員幸福，全民關注。

林美珠強調「責任重大」，將秉持過去一貫精神，繼續戰戰兢兢、戮力以赴，並與勞動部全體同仁努力，在歷任部長與前輩奠定基礎上，爭取勞工最大福祉、創造更好勞動條件。現今全球經濟環境發展下，各國政府均追求更穩定經濟成長動能，勞動市場也呈現彈性與多元化，因此如何讓國家經濟持續成長、勞資也能共享經濟果實，這是政府責無旁貸的責任。

她也提醒，所謂法律，只是最低、最基本規範，她也向來鼓勵企業參加內部參與機制，協助提升所有勞工對話能力，希望能夠與企業主之間，透過對話成為夥伴合作，以雙贏為前提，企業提升量能、勞工工作品質也提高。

面對台灣勞動現狀，林美珠認為，配合總統政見與國家政策，將促進就業勞動升級、完備安全體制、提升人力資本、妥善規範與運用跨國勞動力；同時落實勞動安全、充分完備法令、建構安全健康職場、加強職災勞工與非典型就業保障。

勞資之間則強化對話合作、加強工作自主運作、發展勞資對立諮商健全制度、公平成長永續發展、推動最低工資法制、健全年金制度等，期盼透過策略落實謀求勞資和平發展，也創造勞工朋友更好生活、提升社會與國家競爭力。

林美珠最後說，政府部門面對問題，就是要與大眾對話、傾聽，了解大家意見，她願充分傾聽、充分對話，並發現問題、面對問題、解決問題，也是正確做事態度，任何事雖不能獲百分百支持，但找出最大公約數方為好方向。

(中時)