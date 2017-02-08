北市區公所啟用 參與式預算諮詢櫃台

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市長柯文哲（左）表示預算執行，現在是滾動式修正，對預算沒有限制。（方濬哲攝）

市長柯文哲出席參與式預算諮詢櫃檯啟動儀式記者會 。（方濬哲攝）

台北市民政局今日宣布「參與式預算諮詢櫃台」在11個區公所正式啟用，主要是提供參與式預算提案構想書、計畫書撰寫諮詢，提案說明會、住民大會、推廣教育課程報名等，各區也從本月起陸續召開提案說明會。

(中時)