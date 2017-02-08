美空軍計畫替B-52轟炸機更換引擎

B-52轟炸機機翼下的TF33引擎，一邊機翼掛有4具。(美國空軍)

美國空軍的B-52戰略轟炸機平均壽命約55年，已經是軍機中的曾祖輩，雖然機體各方面都有妥善維護，但是引擎卻沒有更動過，關於是否更換引擎的計畫一直都是議而不決。現在美國空軍官員稱，經過多年的考慮，他們將「比以往更接近做出決定」，意思是傾向更換B-52的引擎。

防衛新聞(Defense News)報導，在過去兩年中，美國空軍全球打擊司令部(Air Force Global Strike Command)與引擎製造商、金融機構共同合作，為B-52同溫層堡壘式( Stratofortress)的八款普惠(Pratt & Whitney)TF33引擎進行商業價值評估，衡量更換引擎的成本效益。結果這項評估表明，更換新式引擎的確可以節省維護費用和燃料成本，也就是替B-52換引擎是划算的。

現在再次將B-52引擎問題搬到枱面上討論，與今年初發生的B-52引擎掉落意外有關。在1月5日，一架B-52從北達科他州米諾特空軍基地(Minot Air Force Base)起飛後不久，其中一具引擎就從空中脫落，雖然並沒有造成機組人員損失，脫落的引擎也沒有造成環境的破壞，但是這個案例卻提醒美國空軍，B-52的引擎確實老邁年高。前空軍部長戴博拉.李.詹姆斯(Deborah Lee James)將這次事故稱為「災難性故障」，儘管她和全球打擊司令部指揮官羅賓,雷德將軍(Robin Rand)都同意這不是TF33引擎有系統性問題，但是老舊就是根源。

負責這項評估的B-52武器系統副主任詹姆斯.納茲爾(James Noetzel)說：「我們對引擎製造商發出了兩項請求，包括改造的可行性與改造的風險，與相關的優劣，然後將其納入其評估。我們估計它的燃油效率至少提高了30％，意思是新的引擎將允許B-52可以飛行更長的距離，而不需要空中加油，同時新的推進系統將也更安全可靠，有效降低維護成本。 」

之所以美國空軍遲遲做不了決定，與引擎的尺寸有關，新式引擎的渦輪風扇比較大，很難評估對B-52機翼會帶來怎樣的負荷改變，因此美國空軍當前的想法是新式引擎改造成原來的尺寸，重量也儘力與TF33相似，從而減少任何結構改變。

但是，儘管在評估結論是「划算」，但是價錢仍使美國空軍却步，全球打擊司令部的雷德將軍對於評估報告的「更換機隊引擎粗估預算為50億美元」，感到無法承受，因此美國空軍想用其他融資方式來找錢，這中間需要一些立法修改過程，以符合預算法的審查。

至於新引擎的候選者，包括英國勞斯萊斯公司(Rolls-Royce)的BR700，它也是灣流550、灣流650中型各機，以及波音717客機的動力來源。另外普惠公司自己也有PW 800或PW1000G兩款可選；第三家候選者是通用電氣公司(GE)的TF34，支持者認為它在A-10攻擊機上的表現不俗，可以做為引擎堅固耐用的保證。

(中時電子報)