梅健華春節淨化心靈 賞佛光山煙火

美國在台協會（AIT）處長梅健華（Kin W. Moy）今天在社群網站臉書（facebok）貼文表示，春節期間和家人在佛光山靈修、欣賞煙火，還附上與家人背影照。

梅健華在臉書貼出佛光山廟宇重巒、晚間美麗煙火照，還有與家人走在長廊，聆聽僧人導覽背影照。

梅健華表示，「我太太一直說我們一家應該做點靈修，所以我們就到佛光山淨化心靈、獲得開悟。我們剛好趕上了佛光山的春節煙火，跟成千上萬的信眾一起欣賞那壯麗的景象」。

梅健華當晚在佛寺掛單過夜，他說，「隔日天未亮便起身靜坐、誦經，然後跟寺裡的出家人一起安靜地用早齋。非常感謝我們佛光山的新朋友給予導覽解說。接下來我們又該去哪裡呢？」1060208

(中央社)