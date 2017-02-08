人頭黨員爭議 吳敦義盼查清楚勿冤枉人

表態角逐國民黨主席的前副總統吳敦義今天南下高雄君毅正勤社區與居民座談，他受訪時說，他也是庶民參選，並希望「人頭黨員」爭議要查清楚，不要冤枉人。

吳敦義上午由多名藍營民代陪同抵達社區受到居民熱烈歡迎，君毅正勤社區是他過去擔任高雄市長任內竣工的社區，受到居民熱烈歡迎，現場並燃起大紅鞭炮，現場不少老伯伯等踴躍出席，上前與他握手寒暄搏感情。

社區資深里長代表陳華海表示，感謝吳敦義老市長過去對這裡的建設，「我們知道他要競選國民黨主席，我們要投桃報李」，希望他順利當選黨主席，帶領國民黨浴火重生，直攻2020年大位。

面對坊間有關國民黨黑幫入黨及人頭黨員之事。吳敦義表示，大家要先去瞭解該員幾年幾月入黨、由誰介紹、核准日期是哪天，把一切脈絡弄清楚，先不要冤枉人家。因為這次選舉不是單一選舉，有很多人願意角逐黨代表等，現在入黨人數多了，各種選舉也在進行，不要說一出這個事情就要去連結某人，他從來沒想過要去找什麼黨員。

吳敦義說，南投是他的故鄉，按道理他應該回鄉鼓勵大家多入黨，但他也沒做這樣的事情。希望大家把事情真相查清楚，再進行完整的判斷。如果是人頭黨員又違背國民黨黨章，不適合入黨的人就不該讓其入黨。他希望國民黨有新血加入，但一定是要健康的新血。

媒體又提問這次選舉是權貴對決庶民的選舉？吳敦義則說，「我就是庶民啊！」他是南投鄉下庶民，一路腳踏實地從中國時報記者逐步做起，從基層開始做起。過去他擔任行政院長時也主張庶民經濟，1995到2010年全台有60幾萬繳不起保費的人被鎖卡，他全面開卡，不能讓繳不起保費的人因為繳不起健保而不能看醫師。

他又說，他出身庶民，內心也完全尊重、關心庶民。如果要代表庶民經濟也應該是他當年行政院長任內所代表的。1060208

(中央社)