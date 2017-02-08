林聰賢卸縣長職務 轉任農委會主委
宜蘭縣長林聰賢今天卸任縣長職務，轉任農業委員會主任委員。他說，自己永遠是宜蘭團隊的成員，將帶著宜蘭經驗進入中央服務。
宜蘭縣第17屆代理縣長宣誓就職交接典禮上午在縣府舉行，在內政部次長花敬群監交下，林聰賢將縣長印信交給副縣長吳澤成。吳澤成未來將代理縣長。
林聰賢說，很感謝過去7年來縣民託付與縣議會批評，他會帶著這些經驗到中央，讓宜蘭與中央形成更好的溝通平台。今天滿懷著不捨及感恩的心情道別。
他表示，離去縣府之前，他特別將「循環經濟」與「里山資本主義」這兩本書，送給縣府團隊。過去，他在執行「推動幸福2.0」政策時，還有他未來進入農委會想要推動的工作，書中有很多契合理念。
林聰賢說，宜蘭在各方面有好的基礎，希望日後在社區總體營造、農村再生經濟方面，可與中央經濟發展政策配合。
此外，也希望日後宜蘭在配合行政院宣布的「五加二」產業創新方案中，找到契機。
林聰賢強調，自己永遠是宜蘭人、縣府團隊的一分子。迎接春天到來，他將在農委會耕耘，祈禱台灣與宜蘭來年大豐收。
會後，縣府團隊除送上由雪山隧道四稜砂岩、蘭陽平原黏韌田土、蘭陽溪口砂粒3種石材組成的紀念品給林聰賢之外，數百名縣府員工也在大門前，歡送林聰賢離去。1060208
(中央社)
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