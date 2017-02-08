避人頭黨員操控選舉 郝：應組委員會審查
國民黨傳出人頭黨員爆增問題，宣布參選國民黨主席的副主席郝龍斌今天說，黨中央應該組超然的審查委員會調查入黨情形，不能由人頭黨員操控選舉，甚至產生不具代表性的黨主席。
媒體人周玉蔻7日在臉書爆料，殺警案主嫌萬少丞的入黨介紹人是台北市議員葉林傳的服務處主任黃秀玲。葉林傳表示，黃秀玲為了參選黨代表，積極招募各界人士入黨，未對報名者逐一審查身分背景，已要求黃秀玲退出黨代表選舉。
郝龍斌上午出席台北中山區黨部「106年新春團拜暨第1季黨員慶生會」前受訪被問及此事表示，重點不是只有黑幫入黨，重點是團體入黨的人到底有沒有國民黨的理念、是主動還是被動，會不會因為人頭黨員進來，影響黨主席選舉。
郝龍斌說，不只是人頭黨員，還有非常多恢復黨籍者，這些人是主動、被動。他表示，用人頭黨員選黨主席，絕對是國民黨毒藥，外傳有人大規模的介紹其他政黨的人來加入國民黨，這不是引清兵入關？
郝龍斌認為黨中央應該組織一個超然的審查委員會，審查從去年到現在團體入黨情形，包括補繳黨費有沒有代繳、一人付很多人的黨費等，他強調，這次選舉不能因為人頭黨員來操控選舉，影響黨的形象，甚至產生一個不具代表性的黨主席。
郝龍斌指出，團體入黨的人頭黨員對黨的傷害，遠比一個黑道入黨、一個黨代表退選嚴重的多。1060208
(中央社)
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