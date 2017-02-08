在澳遇害被美列恐攻 英背包客母批川普

澳洲去年發生1起青年旅館攻擊案，澳洲警方當時已排除是恐怖攻擊行動，卻被美國白宮列入媒體報導不力的恐怖攻擊案清單中。當時遇害的英國背包客母親出面批評川普。

20歲的艾利夫-鍾（Mia Ayliffe-Chung）和30歲的英國同胞傑克森（Tom Jackson）遇害案，被列入美國白宮的78起恐攻案名單中。

美聯社和英國廣播公司（BBC）報導，艾利夫-鍾的母親艾利夫女士（Rosie Ayliffe）說，她女兒的死不該被用來對付無辜的人。

艾利夫女士表示，澳州警方在調查初期，即已排除女兒和傑克森的死與伊斯蘭恐攻有關。

這項清單包括巴黎的巴塔克蘭劇場（Bataclan Theatre）攻擊案、和造成30名英國觀光客喪生的突尼西亞紹斯（Sousse）槍擊案，以及發生在澳洲青年旅館的背包客謀殺案。

艾利夫女士說：「對待移民如可拋棄商品，漠視他們的安全，造成我們所謂文明世界各地的死亡。」

29歲的法國人艾亞得（Smail Ayad）被控謀殺艾利夫-鍾和傑克森。艾亞得的律師去年10月在法庭上表示，她的客戶初步診斷罹患思覺失調症。此案已經轉送昆士蘭心理健康法庭（Mental Health Court）。

艾利夫女士說：「因為宗教而醜化整個國家和人民是種警告，提醒我們，當我們允許自己被無知之徒牽著鼻子步入黑暗和仇恨，恐怖的事將接踵而至。」1060208

(中央社)