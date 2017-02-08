健保改採家戶總所得 陳時中：非加稅

健保改採「家戶總所得」是蔡英文總統重要政見之一，卻被外界解讀為變相加稅。新任衛福部長陳時中今表示，改採家戶總所得並非加稅，若因此放棄「不是明智的選擇」。

行政院104年將健保費率由4.91%降至4.69%，補充保費費率也連動從2%降至1.91%，前衛福部長林奏延日前指出，根據衛福部估算，健保最快今年到明年就會開始入不敷出，目前雖有2300億元的安全準備金，但也只能撐到109年。

為了尋找健保財源，陳時中執筆的蔡英文總統醫療白皮書認為健保將朝「家戶總所得」方向改革。

衛福部長陳時中今天受訪時也坦言，已在三代健保裡規劃「家戶總所得」制，他指出，他在擔任衛生署副署長任內，推出的二代健保方案原先就想採用家戶總所得，但因民眾認為有變相加稅疑慮，引發反彈而告吹。

陳時中指出，「家戶總所得」制是重新分配效果最好的方式，如果為了加稅疑慮放棄這項穩健的制度，「不是明智的選擇」。1060208

(中央社)