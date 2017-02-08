NBA》麥科倫絕殺小牛 拓荒者中止2連敗

拓荒者後衛麥科倫(後)，近況甚佳，不但攻下32分，還投進絕殺球，幫助球隊止敗。(美聯社資料照)

在決勝節還一度領先12分的拓荒者，卻被小牛打出13比0攻勢反超，幸好麥科倫挺身而出，上演中距離跳投的絕殺球，幫助球隊114比113驚險中止2連敗。

客場作戰的拓荒者，半場結束取得11分領先優勢，小牛在第三節追回7分，第四節又被拓荒者拉開至101比89，但主場球隊在籃網棄將福瑞爾、巴恩斯等人聯手下連得13分，其中福瑞爾貢獻5分，小牛102比101超前，此後雙方你來我往，諾威茲基在最後3秒的24呎跳投得手，小牛113比112領先，有機會演出精彩逆轉勝戲碼。

然而，剩下3秒最後一擊的拓荒者，硬是不讓小牛球迷開心離場，麥科倫在兩位防守球員的面前單手將球拋進籃框內，這記絕殺球讓拓荒者得以死裡逃生驚險帶走勝利。

拓荒者整場比賽抓下55個籃板，比小牛多了25個，掌控絕對的制空優勢，沒想到卻差點陰溝翻船，要不是有麥科倫的絕殺，將吞下3連敗。

致勝功臣麥科倫砍進32分，利拉德29分、5籃板、6助攻，梅森普朗里12分、15籃板，阿米紐12分、11籃板。

小牛雖有3人得分超過20分，但仍在最後關頭功虧一簣，巴恩斯26分，諾威茲基25分，麥修斯23分，福瑞爾與戴文哈里斯各12分。

(中時電子報)