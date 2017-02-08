元宵來漁人碼頭賞美景！超Q米飛兔陪你彩繪燈籠

與米飛開心合照。（新北市漁業處提供）

米飛兔對我招招手！趕快出來旅遊吧！元宵節與西洋情人節即將來臨，來淡水漁人碼頭走走，不僅可觀賞淡水河景、享受夕陽餘暉之美及共享浪漫晚餐，同時還有可愛米飛兔家族陪你一起渡過溫馨的好時光！

創意燈籠彩繪。（新北市漁業處提供）

2月11日（六）起至2月14日（二）來港區與米飛兔拍照上傳到「水灣餐廳」臉書就有機會兌換「漁人水岸餐廳」百元抵用券及抽Hello kitty醉月酒，讓你在碼頭也能感覺到幸福的溫度，淡水區漁會也在2月11日元宵節當天舉辦燈籠彩繪DIY活動，即日起即可開始報名哦！

淡水夕陽美景。（新北市漁業處提供）

上傳與米飛兔合照 雙重送「兌換百元餐飲抵用券」：來港區與米飛兔拍照留下美好回憶，並上傳至「水灣餐廳」臉書內的「春日好時光˙與米飛一同放閃」活動留言處，即可至港區商店街「漁人水岸餐廳」兌換百元抵用券（每個帳號兌換一張，每日限量100張），讓你當天即可和親朋好友一起享用美味的餐點。

至於第二重「贈送Hello kitty醉月酒」: 2月15日水灣餐廳將於活動照片中抽出5名幸運得主，可獲得Hello kitty醉月酒。

親子同樂彩繪活動。（新北市漁業處提供）

燈籠彩繪DIY活動 即日起開始報名

淡水區漁會在快樂團圓的元宵節舉辦燈籠彩繪DIY活動，讓大朋友小朋友一起動手彩繪屬於自己獨特的燈籠，藉由五顏六色色筆，為銀色寒冬添增些許色彩，活動在上午11:30開始，共有3個場次，名額有限（每場次10名）。

木棧道商店街。（新北市漁業處提供）

新北市農業局表示，去105年淡水漁人碼頭加入了11隻可愛的米飛兔家族，每隻都有不同的造型，為碼頭增添許多活潑氣味，同時八里文化公園（十三行文化公園）也有米飛兔家族與民眾見面，歡迎大家來淡水河兩岸與米飛兔共渡佳節！

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(中時電子報)