韓國瑜：誰玩人頭黨員把戲 心知肚明

針對近期沸沸揚揚的人頭黨員傳聞，韓國瑜（右）：「大家心知肚明，到底是誰在玩人頭黨員的把戲！」（黃國峰攝）

有意參選國民黨主席的北農總經理韓國瑜持續在中部勤跑基層，8日上午國民黨台中市黨部新春團拜，韓國瑜是唯一到場的黨主席候選人，針對近期沸沸揚揚的人頭黨員傳聞，韓國瑜直指：「大家心知肚明，到底是誰在玩人頭黨員的把戲！」

韓國瑜形容，「中國國民黨」的品牌已不再受到民眾喜愛，「人頭黨員與黑幫入黨，絕對只是國民黨腐敗的冰山一角」，不過，經過人頭黨員事件的打擊， 基層黨員的士氣雖然再度重挫，但這次黨主席選舉，反而成了國民黨徹底改革的最好契機。

他表示，宣布參選黨主席就是為了改變國民黨，他相信，絕大多數的黨員已經體會到國民黨持續沉淪的嚴重性，因為沒有一個強而有力的反對黨，意味著執政黨可以毫無忌憚的為所欲為，台灣的前途也會跟著完蛋。

韓國瑜表示，當初為了推翻滿清，革命先烈「拋頭顱灑熱血」，如今為了爭奪黨主席，「拋頭顱變成拉人頭，灑熱血變成灑鈔票」，十足諷刺。

他說，人頭黨員與黑幫入黨，已經敲響國民黨走向滅亡的警鐘，「國民黨的黨員難道還要像鴕鳥一樣，繼續把頭埋在沙堆裡面，不願意承認百年老店已經快速走向衰敗的事實？」

他形容，隨著選戰越來越激烈，五位候選人像上了伸展台的模特兒，在所有黨員的眼中一覽無遺，「大家也都心知肚明，到底是誰在玩人頭黨員的把戲。」

韓國瑜認為，黨員的眼睛是雪亮的，他們知道誰當選才會讓國民黨令人耳目一新，才會讓國民黨真正走向改變，點燃潛在支持者的熱情，讓台灣的政黨政治走得更健康。

(旺報)