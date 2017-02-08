柯文哲：參與式預算推標準化申請格式
台北市長柯文哲今天說，參與式預算第一年是教育推廣，經過一年試驗，推出標準化申請格式，今年會比較好，「很多制度都一樣，政治也需要做實驗，先試驗再修改後推廣」。
柯文哲上午出席「參與式預算諮詢櫃檯啟動儀式」記者會，會後受訪，媒體詢問對於北市府推出的參與式預算中，民眾詢問最多的是哪些類型的案子。
柯文哲說，提案最多的是鄰里公園的改善計畫，參與式預算是一種開放的態度，讓所有市民都可參與。
柯文哲表示，至於額度部分，若是當年可解決就解決，要是有比較大的提案，則會編入次年的政治預算執行，沒什麼限制，且戰且走，對金額沒有太大限制；參與性預算就像是推廣新制度，第一年是教育推廣，但目前仍有66個案子執行，對北市府而言也是在摸索，經過一年試驗，今年推出標準化的申請格式。
柯文哲說，「很多制度都是一樣，政治也需要做實驗，先試驗再修正之後慢慢推廣」，參與式預算今年應該會做得比較好。
台北市民政局表示，「參與式預算諮詢櫃台」8日啟用，12個區公所同步成立，服務項目除受理參與式預算提案外，也提供預算提案構想書等。
民政局解釋，「參與式預算諮詢櫃台」服務項目除受理參與式預算提案外，也提供參與式預算提案構想書、計畫書撰寫諮詢、住民大會以及參與式預算制度諮詢等服務。
「參與式預算諮詢櫃檯」自8日起接受提案及諮詢服務，相關資訊可上北市府公民提案參與式預算資訊平台，歡迎民眾多加運用。1060208
(中央社)
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