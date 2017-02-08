放寬陸客自由行 陸：仍需改善兩岸關係
傳交通部擬放寬陸客來台自由行人數及財力限制。中國大陸國台辦發言人安峰山今天說，陸客赴台旅遊人數確在下降，原因各界都十分清楚，解鈴「還需要兩岸關係的改善和發展」。
中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，安峰山在回答媒體提問時，作上述表示。
安峰山說，從1年來的統計數據來看，中國大陸居民赴台旅遊的人數確實是在下降。而造成赴台旅遊人數下降的原因，「我想各界都看得十分清楚」。
他表示，解鈴「還需要兩岸關係的改善和發展」，其他的做法只是「南轅北轍，緣木求魚」。
另外，針對台灣團結聯盟有意邀請新疆流亡人士熱比婭來台訪問，安峰山說，熱比婭是「民族分裂分子，是東突分裂勢力的頭面人物」。大陸堅決反對熱比婭以任何形式到台灣活動。邀請「這樣一個人物到台灣訪問，意圖製造事端，勢必會損害兩岸關係」。
而針對總統蔡英文日前表示，兩岸要排除政治干擾共同保障台商權益，安峰山說，中國大陸「一貫鼓勵和支持台資企業在大陸的生產經營，高度重視保護台胞、台商在大陸的合法權益」。
安峰山表示，「我們過去是這麼做的，未來我們還會這樣繼續做下去」。但他又說「反觀多年以來，究竟是誰一直在阻撓和干擾兩岸的經濟合作和台商赴大陸投資？相信大家對此都看得很清楚」。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。