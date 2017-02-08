放寬陸客自由行 陸：仍需改善兩岸關係

傳交通部擬放寬陸客來台自由行人數及財力限制。中國大陸國台辦發言人安峰山今天說，陸客赴台旅遊人數確在下降，原因各界都十分清楚，解鈴「還需要兩岸關係的改善和發展」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，安峰山在回答媒體提問時，作上述表示。

安峰山說，從1年來的統計數據來看，中國大陸居民赴台旅遊的人數確實是在下降。而造成赴台旅遊人數下降的原因，「我想各界都看得十分清楚」。

他表示，解鈴「還需要兩岸關係的改善和發展」，其他的做法只是「南轅北轍，緣木求魚」。

另外，針對台灣團結聯盟有意邀請新疆流亡人士熱比婭來台訪問，安峰山說，熱比婭是「民族分裂分子，是東突分裂勢力的頭面人物」。大陸堅決反對熱比婭以任何形式到台灣活動。邀請「這樣一個人物到台灣訪問，意圖製造事端，勢必會損害兩岸關係」。

而針對總統蔡英文日前表示，兩岸要排除政治干擾共同保障台商權益，安峰山說，中國大陸「一貫鼓勵和支持台資企業在大陸的生產經營，高度重視保護台胞、台商在大陸的合法權益」。

安峰山表示，「我們過去是這麼做的，未來我們還會這樣繼續做下去」。但他又說「反觀多年以來，究竟是誰一直在阻撓和干擾兩岸的經濟合作和台商赴大陸投資？相信大家對此都看得很清楚」。1060208

(中央社)