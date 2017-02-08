領務局恐洩個資 立委：外交部應道歉懲處

外交部領務局傳出恐洩露部分國人出國登錄資料，民進黨立委蔡適應今天說，外交部應道歉與懲處。國民黨立法院黨團總召廖國棟說，外交部應該檢討。

外交部今天表示，領務局發現領務作業電子郵件系統有異常活動情形，初步研判，領務局發送給駐外館處的部分國人出國登錄資料，有可能遭不明人士攔截。

蔡適應受訪時表示，政府本來就應該針對相關個人資訊進行保密，領務局通報到各外館的資料，應循保密系統出去才對，如果在這個情形下，相關資訊還可以被駭客擷取，是不是代表更多與外館往來的機密資料也被截取，只是沒有被公布。這是非常嚴重的事情，必須有人被懲處。

他說，外交部在保密資料上花了很多預算，花這麼多的預算卻輕易被破解，代表預算執行要受質疑，相關人員要被懲處，否則未來相關的事件會層出不窮。

蔡適應說，外交部必須說明，應有人出面道歉。

廖國棟受訪時表示，不該發生的事情卻發生，當然會覺得很誇張。

他說，在網路時代個資保密或保管，都是非常重要的工作，本來好意卻造成個資外洩，整個外交系統應該趕緊停止或是修正，並應該檢討整個程序是哪裡出狀況。1060208

(中央社)