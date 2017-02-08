稱醫療服務業 陳時中引經據典駁異議
衛福部長陳時中日前說「醫療是服務業」，引起議論。陳時中今天說，醫師誓詞第一句就是「為人類服務」，且中華民國行業分類中，也是醫療保健服務業。
衛生福利部上午舉行卸任部長林奏延和新任部長陳時中交接典禮，陳時中正式上任。不過，陳時中還未正式上任，就因健保具名核刪檢討、直言「醫療是服務業」，引發醫界部分不同意見和批評。
陳時中會後和記者座談，對於媒體詢問稱醫療為服務業引起的風波；陳時中說，「服務業」有些人認為形容詞不恰當，認為醫師是專業，但他記得醫師誓詞的第一句就是「保證自己要奉獻一切為人類服務」。
除誓詞，陳時中還引經據典的說，他為謹慎起見，還查了中華民國行業標準分類表，裡面也是寫「醫療保健及社會工作服務業」，亦即在職業分類中也是如此。
陳時中說，在多元時代，行業沒有貴賤，應該秉持服務的心，讓社會變得更好。1060208
(中央社)
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