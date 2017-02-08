澎湖生博館上元乞龜趣 體驗文化

澎湖生活博物館配合元宵節，10日起一連4天推出8場次的「澎博上元乞龜趣」活動，歡迎民眾一起來體驗元宵的傳統文化。

澎湖文化局表示，生活博物館配合元宵節推出「澎博上元乞龜趣」活動，自10日起一連4天，每天分上、下午2場，民眾或遊客當天購票入館參觀者，可獲得活動參加券，憑券參與「猜謎」、「乞龜」、「打卡」等活動各1次，統統有獎。

澎湖文化局指出，民眾或遊客參加猜謎猜對謎題，可參與「擲筊戳戳樂」，擲出聖筊可戳戳樂，若未擲出獲安慰獎；「乞龜」擲筊，3聖筊獲小烏龜彩繪組，5聖筊獲USB肪片龜；至於「打卡」，將活動過程或與大目寶寶公仔合影上傳至臉書、推特或其他社群網站，經確認後，每場前20名獲紀念品，其餘獲明信片。

澎湖生活博物館是澎湖第一座城市博物館，展示以澎湖歷史、風俗民情、歲時節慶及在地常民生活文化為主，今年配合元宵節辦理「澎博上元乞龜趣」活動，感受在地的澎湖味，讓民眾更加認識澎湖常民生活及文化寶藏。1060208

(中央社)