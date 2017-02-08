警政署新購手槍部分生鏽 廠商全面更換

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(中央社記者朱則瑋台北8日電)警政署為汰換員警配置的舊槍，向德國廠商購買新型手槍，沒想到配發前，警署發現約4萬支手槍擊針有生鏽情形，緊急要求廠商全面更換。

警政署民國104年開始規劃以「一次招標，分批交貨」委託台灣銀行採購部公開招標新槍，104年11月5日由德國Carl Walther GmbH公司得標，預計分4批交貨，目前1、2批已完成交貨，尚未配發同仁使用。

不過，警政署在槍枝配發前進行槍枝彈道建檔時，發現部分槍枝擊針有生鏽情形，即全面清查並要求廠商更換瑕庛部品，確保未來員警執勤安全無虞。

德國廠商於106年1月3日應警政署要求，派公司高層代表與警署相關人員、國內專家學者及律師共同檢視，經研商後廠商同意派員更換擊針。

警政署表示，換裝完成後警署亦將比照原驗收模式，重新進行實彈射擊測試，嚴謹驗測，確保槍枝測試合格無安全之虞後才會配發使用。1060208

(中央社)