傳陸修法涉武統 陸委會：威嚇無助互動
日媒報導，北京考慮修改「反分裂國家法」，將對台動武條件具體化。對此，陸委會今天表示，任何非和平或威嚇舉措處理兩岸議題，無助兩岸關係良性互動與發展。
日本「讀賣新聞」7日發自北京的報導指出，為提防美國川普政府對台灣加強涉入，中國大陸正考慮修改對台灣動武的法律根據「反分裂國家法」，或制訂「國家統一法」。消息人士說，大陸將藉由此舉，把對台動武的條件具體化。
中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人安峰山上午則在國台辦例行記者會中表示，中國大陸將「堅持運用法治方式和手段來捍衛國家主權和領土完整」。
對此，行政院大陸委員會表示，不評論日媒報導，但將持續關注中共對台政策走向及相關動態發展，評估對岸策略作為，妥適研擬因應對策。
陸委會強調，維持台灣民主及台海和平現狀是政府堅定不移的立場，任何以非和平或威嚇舉措處理兩岸議題，無助於兩岸關係良性互動與發展。
陸委會表示，推動兩岸關係的和平穩定發展及維護雙方人民的權益福祉，是兩岸共同的目標與責任。兩岸雙方應努力透過溝通對話化解分歧，以前瞻思維尋求雙方共同利益與合作空間。1060208
(中央社)
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