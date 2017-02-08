曹啟鴻與幕僚同住官舍？鍾佳濱直言：體恤下屬被放大檢視

3女同住官邸惹議，曹啟鴻遭火速撤換。 (資料照片)

曹啟鴻住的農委會主委臨沂街官舍。（黃世麒攝）

農委會主委曹啟鴻遭撤換下台，理由之一直指與3名同時北上的女同仁同住主委官舍有關，曾與曹共事、擔任屏縣副縣長8年的立委鍾佳濱表示，老長官因為體恤下屬而遭媒體在官舍上大做文章，「真的為他感到不捨！」

鍾佳濱強調，「曹老師」為人坦蕩是他的人格特質，且被點名的女性同仁是早在他擔任省議員時就長期跟在身旁的幕僚，有超過1、20年的情誼，只是他們的性別是女性。

清楚曹啟鴻的人就知道，農委會主委一職本來不在生涯規畫內，是接到總統指派才接下工作，其中原本擔任屏縣府機要秘書的黃麗霞，與客務處長曾美玲及研考處長林淑惠，皆是卸下原本穩定工作隨著他北上任職，幾乎沒有後路。

鍾佳濱說，「曹老師」體恤幕僚生活上的便利，且考量台北居大不易，加上政務官沒有任期保障，才一起共用官舍，因此被大做文章，真的覺得很不捨。他也強調，這應該凸顯的是政務官來來去去，中央部會卻未相關幕僚提供職務宿舍，實有討論空間。

熟知地方政壇的人士也強調，曹啟鴻在屏東參與多次選戰，類似男女不倫關係的黑函層出不窮，「現在根本沒有人會信」。

國民黨屏縣議員唐玉琴則說，曹啟鴻對待部屬視同家人值得肯定，但事事都應公私分明，幕僚因為貪圖便宜而入住官舍，等於讓曹一世英名毀於一旦。藍營屏縣黨部主委蘇清泉也表示，公家宿舍都有明訂使用規範，核銷費用也有一套準則，身為公眾人物就應遵守，這事件對藍綠來講都是一個警惕。

(中時)