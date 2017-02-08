父罹癌母中風弟媳又血癌 台語電音女神求神度難關

新一代「電音女神」黃思婷，回想父母、家人罹癌生病，以及自己經歷的種種，只能仰賴信仰，求神幫助渡難關。(取材自黃思婷臉書)

當年以一首《雙叉路口》走紅歌壇的黃思婷，近日推出新專輯《尖叫聲》，轉型電音唱跳歌手，是台語歌壇新興的「電音女神」，今天她PO文，表示昨天接受採訪時，透露了家人接二連三受病痛折磨的心酸故事，甚至一度想出家，透露訪談後內心仍難平靜，因而求助宗教，盼神救助。

台語歌手黃思婷近來推出新專輯，轉型成電音唱跳歌手。(中時資料照片)

黃思婷今在臉書回憶往事，談到父親因癌症離世，母親則中風，連較為年輕的弟媳都罹患血癌，「(以)及我的生活經歷種種過程，訪談當中內心五味雜陳，回到家之後心中還是不能平靜」，於是她今天起了一個大早到廟裡拜拜，「想想生、老、病、死，這不就是人生嗎？只要心存善念，老天爺都會幫你渡過難關的」。

粉絲知道她不為人知的曲折故事後，莫不心疼她現實與內心的苦，紛紛留言給予黃思婷安慰支持，寫道「「這就是人生，責任卸下後，就自由的飛」、「放寬心坦然接受考驗，一切都會安好的！」，要「國民女神」加油，更承諾「我們會一直挺妳到不唱」，相當窩心。

(中時電子報)