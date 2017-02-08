烏日啤酒廠傳火警 無人傷亡

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台中市烏日區台灣菸酒烏日啤酒廠8日傳出火警，台中市消防局接獲通報，立刻派員前往救援，消防人員抵達後10分鐘即撲滅火勢，幸未造成人員受傷。（台中市消防局提供）中央社記者趙麗妍傳真 106年2月8日

台中市烏日區台灣菸酒烏日啤酒廠傳出火警，台中市消防局接獲通報，立刻派員前往救援，消防人員抵達後10分鐘即撲滅火勢，幸未造成人員受傷。

台中市消防局上午接獲報案，烏日區光華街的烏日啤酒廠傳出火警，立刻派遣各式消防車、消防人員前往救援。

消防人到場發現起火點為廠區內的水槽，立即布開水線搶救，10分鐘後即撲滅火勢，幸無人員受傷，初步研判為外面包商在進行焊接時，火星噴到過濾水槽隔板引發火勢，確切起火原因待調查。1060208

(中央社)