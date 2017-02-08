大陸邯鄲市取經 體驗炮炸肉身寒單
台東元宵節炮炸寒單爺今天開炸，來自大陸河北邯鄲市的潘樹興親自體驗肉身寒單，接受炮炸。他說，會將炮炸寒單爺引進大陸。
台東市公所今天召開記者會，說明今年元宵節活動，包括燈會，還有外界矚目的炮炸寒單爺、陣頭遶境。市長張國洲小試身手，親自擔任肉身寒單，接受炮炸。
張國洲強調，今年陣頭遶境活動原本要取消，但他認為這已有60、70年的文化不能中斷，於是由台東市公所和縣議會、議員陳志峰接辦，讓文化傳承。
張國洲表示，今年的陣頭遶境和炮炸寒單爺沒有縮水，只是活動方式有改變，陣頭遶境過去是2天，今年也是2天，過去2天都是遊街，今年改成1天遊街，1天陣頭表演，且今年嚴格風紀管理。
「非常好」，大陸河北邯鄲市民潘樹興今天擔任首位肉身寒單，接受炮炸。被炸的身上多處傷，他豎起大拇指說「很棒」，一點也不會疼，台東人相當敬畏寒單爺，他也是秉持敬畏的心接受炮炸。
潘樹興說，大陸沒有炮炸寒單爺，這次是來取經，會和負責炮炸寒單爺活動的玄武堂主、縣議員李建智商量，「在大陸也搞這種活動」，讓傳統文化發揚、傳承下去。1060208
(中央社)
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