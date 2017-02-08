侵占2000萬不辦事 情婦判刑4年確定

王姓老闆與酒店潘姓女子婚外情，找潘女到公司任職及幫買股票，兩人感情生變後，王男要求返還股票才得知女方花掉2000萬元，沒買股票憤而提告。高院今天依侵占判潘女4年確定。

判決指出，潘女與有婦之夫王姓老闆交往，進而同居，後來進入王男公司上班並建議王男買股票投資，王男陸續從民國97年間起撥款致潘女帳戶要求幫買特定股票，但女方收錢後，將錢供己花用或自選股票投資。

兩人在101年底感情生變，王男要求返還股票，潘女一再推諉，甚至不到公司上班。王男提告並提出匯款單據證明共匯款新台幣2011萬元。

法院開庭期間，潘女說有些錢是王男送她買房的資金，王男的妻子小孩都在加拿大，兩人交往同居10年，前6年住男方的淡水家，後來自己在八里買房，兩人在八里同居4年。

法院審酌潘女因一己貪念，罔顧王男的信任，利用王男對她的感情而犯案，金額高達2000萬元以上，情節非輕，且犯後否認犯行，未見悔意，至今未與王男達成和解，依侵占罪11罪論罪，應執行4年徒刑得易科罰金。全案確定。1060208

(中央社)