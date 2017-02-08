助徐生明協會 HEC捐上億身價賽車
HEC受徐生明一生為台灣棒球奉獻，其遺孀謝榮瑤繼承徐生明深耕台灣基層棒球遺志的感動，捐出從研發到製成耗費上億，亞洲車神佐藤琢磨實戰賽車義賣，所得將捐給徐生明協會。
愛趣科國際股份有限公司（HEC International Co., Ltd）今天宣布捐出佐藤琢磨（Takuma Sato）在2010年印第安納波利斯（Indianapolis）比賽中所駕駛的Lotus車隊IndyCar 5號車款義賣，所得將捐給中華民國徐生明棒球發展協會。
蔓妮藝能有限公司總監王興嫻在中華職棒5年到7年，在當時的味全龍隊服務，因此與當時帶領龍隊的徐生明及其遺孀謝榮瑤熟識。
王興嫻表示，即便她淡出職棒圈，但與謝榮瑤始終保持聯絡，農曆年前她和謝榮瑤見面，得知謝榮瑤正為徐生明協會籌措經費，「我看師母眼淚都在眼眶打轉，便答應師母幫忙想辦法」，王興嫻說。
在得知HEC有意為台灣體育圈盡一分心力後，王興嫻將徐生明的故事和徐生明協會的困難告訴HEC，促成了這次HEC捐賽車義賣的義舉。
根據瞭解，即將義賣的賽車，從研發到產出，投入的費用達新台幣上億之譜，義賣的所得預計也將相當可觀，對此謝榮瑤說，她不敢奢望能有多少所得，但這部車意義非凡、身價不斐，所以她盼以100萬元起標，才不負HEC的一番美意。
由於才剛收到義賣品，準備時間過短，目前義賣競標的方式還未出爐，但謝榮瑤表示，現已委請專業人士協助處理，希望最慢在6月賣出，以利11月徐生明盃比賽所需。1060208
(中央社)
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