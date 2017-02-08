陸限韓令延燒純藝術領域 韓文藝界憂心

南韓著名女高音曹秀美在中國大陸演出被取消後，韓國國立芭蕾團首席舞蹈家金智英在陸演出也喊卡，疑因反制「薩德」而實施的「限韓令」擴散至純藝術領域，令南韓文化界擔憂。

南韓聯合新聞通訊社引述韓國國立芭蕾舞團今天表示，金智英一直在與上海芭蕾舞團就4月由她主演芭蕾舞劇「天鵝湖」進行協商，昨天上海芭蕾舞團通知她的演出計畫被取消。

韓國國立芭蕾舞團相關負責人表示，上海芭蕾舞團去年正式邀請金智英演出「天鵝湖」，此次發來通知時，並沒有詳細說明理由。

據報導，中國大陸為反制韓美決定在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）而採取的「限韓令」，起初針對韓星、韓中合拍電視劇和電影，而今陰影逐步籠罩音樂劇、古典音樂及舞蹈界。

南韓文藝表演界對中國政府針對純粹藝術領域採取「限韓令」措施表示憂慮。

據報導，南韓女高音歌唱家曹秀美1月24日在她的推特發文稱，自己應邀從兩年前開始準備的演出不知為何被取消，她對國家之間矛盾影響到文化藝術交流感到遺憾。1060208

(中央社)