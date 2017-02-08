傳三星電池生產商 天津SDI火災

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網傳三星電池生產商天津SDI工廠起火。圖／翻攝自網路

新浪科技報導，多名網友今（8）日在微博上表示，三星天津SDI工廠起火。三星方面表示尚未收到工廠起火的相關消息。

三星SDI是三星手機電池生產的關聯公司。據野村證券分析師估計，2016年三星因電池起火問題召回的Galaxy Note7手機中，有65％的電池由三星SDI供應。

三星SDI官網顯示，公司最初為三星顯示元件的研發及生產機構。上世紀90年代，公司開始進入鋰離子電池領域。其小型二次電池業務在世界市場佔有率達到第一。公司目前主要業務包括小型鋰離子電池、汽車電池、能源儲備及能源相關電子材料。

(工商)