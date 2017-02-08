市府當包租公　弱勢租戶最快年中可受惠

北市發展局積極推包租代管，幫弱勢租屋者容易租房，最快年中上路

台北市租屋市場將有政策性的重要變化，去年底《住宅法》修正通過後，台北市都市發展局今年力推「包租代管」住宅新業務。有別於現在的「代租代管」，進化版的包租代管將由公部門或受委託的民間單位先向房東承租，再租給房客，讓弱勢的租屋者也能在租屋市場中被公平對待。崔媽媽基金會執行長呂秉怡昨表示，該組織將由旗下的社會企業出面爭取為經理單位，發展局則表示，在今年3月再次召開居住正義論壇上徵求專家意見，最快年中政策上路。

蔡英文總統宣示8年20萬戶社會住宅的政策目標不變，但實務的租屋市場中，有些房東看到身障者或老年銀髮族，直覺認為是高風險族群，而不願輕易租給他們。弱勢租屋者大致可分為經濟和社會弱勢，《住宅法》修法增設「公益出租人」制度，鼓勵房東將房屋出租給符合租金補貼申請資格的人，租金收入每屋每月免納綜合所得稅的額度最高1萬元，打通房東租屋稅賦減免的任督二脈後，希望房東不排斥租屋給弱勢者，北市發展局進一步積極推動「包租代管」，公部門承接風險，讓房東受惠更多，鼓勵租屋市場活絡。

發展局住宅科長簡瑟芳說，有別於目前的「代租代管」僅做到媒合弱勢租屋者與有意願的房東之間達到租賃目標，未來的「包租代管」將進一步由公部門或受委託的民間單位先行向房東租屋，再負責收租金，等於是收租收不到的風險由公部門承擔，政府當「二房東」，如此可以增加房東租給弱勢租屋者更大的誘因。

目前實際承辦北市「代租代管」的崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，北市符合租屋市場大、外來人口多、老屋空屋多的都會特性，同時弱勢租屋族群也龐大，發展局有意成為全國啟動由「代租代管」進化到「包租代管」階段的先行者，崔媽媽將由旗下的「蝸牛社會企業公司」出面爭取承接此工作。依呂秉怡估計，該組織能同時負責200戶由媒合仲介、點交入住、收租、修繕、糾紛排解直到約滿點交返還的系列租屋管理業務。

簡瑟芳強調，「包租代管」是北市租屋市場的新興事務，預定今年3月第二次居住正義論壇中進一步聽取專家意見後，最快在今年年中會正式上路，以嘉惠租屋市場的弱勢族群。

(中時)