帳戶借人騙錢 法官判男子把錢吐回來

謝姓男子將銀行帳戶借給王姓男子使用，但王男卻用此帳戶詐騙朱姓男子新台幣208萬多元。朱男向法院提告，要求謝男還錢；最高法院維持高等法院見解，判謝男賠208萬元定讞。

判決書指出，謝男在民國100年10月間，將合作金庫存摺、提款卡及密碼，交給好友王男使用。未料，王男與另一名盧姓男子，早在100年6月間就共組詐騙集團，並以化名沈麗芬的女子，向朱男佯稱需要報考美容師、母親欠缺醫藥費等，前後詐取208萬餘元，並要朱把錢匯入謝男的帳戶中。

王男事後被法院判決有罪確定，朱男也提起返還不當得利告訴，要求謝男返還自己被騙的208萬餘元。

一審新北地院法官認為，難證明謝男有拿到任何利益，朱男也未提出其他積極證據，證明謝受有利益，因此駁回朱的告訴。

二審高院法官審酌相關事證認為，謝男未舉證與朱男間，有何法律關係可以受領款項，這筆錢也已不存在；況且，該筆款項遭人以金融卡提款方式所提領，難以追查是被人分贓或是隱匿，謝也未就其沒有收到不法利益，提出確切證據證明。

此外，法官也說近年來各類詐欺案件層出不窮，不僅廣為平面及電子媒體所刊載，政府機關也一再宣導，謝男是成年人，並從事網拍生意，可見其有相當的社會生活經驗，不應將銀行帳戶交由他人使用。

高院最終判定謝男應返還朱男208萬餘元；案經上訴，最高法院維持高院見解，全案確定。1060208

(中央社)