南投仁愛警埋伏到深夜 逮3名山老鼠
南投縣警察局仁愛分局接獲山老鼠可能犯案情資，前往仁愛鄉南豐村的國有林班地埋伏至深夜，查獲3名犯嫌、6塊遭鋸扁柏。
南投縣政府警察局仁愛分局掌握疑有山老鼠即將犯案的線索，分局長邱紹雄指示偵查隊副隊長劉智偉、警員曾嗣翰、南豐派出所警員古新光、吳建敏，配合保七總隊第六大隊、林務局，昨天到仁愛鄉南豐村的國有林埔里事業區第124林班地埋伏。
仁愛警分局表示，聯合查緝小組埋伏至昨天深夜11時30分，果然查獲游姓、石姓、李姓男子揹著已裁切的國有保育林木扁柏共6塊，逮回警分局偵查隊訊問，3人坦承盜伐並搬運下山，打算販售牟利。犯嫌竊取的6塊扁柏，初估價值新台幣30萬元。
仁愛警分局長邱紹雄說，除積極規劃轄內巡邏勤務、加強防制竊案，也呼籲民眾若發現形跡可疑人士，或是可疑車輛載運不明物品，可撥110報案，或向仁愛分局報案，全民共同打擊犯罪、保護珍貴山林。
3名犯嫌仍在分局偵查隊製作筆錄，初步坦承盜伐林木犯行，全案朝涉犯刑法竊盜罪、森林法偵辦，下午移送南投地方法院檢察署偵辦。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。