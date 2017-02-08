南投仁愛警埋伏到深夜 逮3名山老鼠

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南投縣警察局仁愛分局接獲山老鼠可能犯案情資，前往仁愛鄉南豐村的國有林班地埋伏至深夜，查獲3名犯嫌、6塊遭鋸扁柏。

南投縣政府警察局仁愛分局掌握疑有山老鼠即將犯案的線索，分局長邱紹雄指示偵查隊副隊長劉智偉、警員曾嗣翰、南豐派出所警員古新光、吳建敏，配合保七總隊第六大隊、林務局，昨天到仁愛鄉南豐村的國有林埔里事業區第124林班地埋伏。

仁愛警分局表示，聯合查緝小組埋伏至昨天深夜11時30分，果然查獲游姓、石姓、李姓男子揹著已裁切的國有保育林木扁柏共6塊，逮回警分局偵查隊訊問，3人坦承盜伐並搬運下山，打算販售牟利。犯嫌竊取的6塊扁柏，初估價值新台幣30萬元。

仁愛警分局長邱紹雄說，除積極規劃轄內巡邏勤務、加強防制竊案，也呼籲民眾若發現形跡可疑人士，或是可疑車輛載運不明物品，可撥110報案，或向仁愛分局報案，全民共同打擊犯罪、保護珍貴山林。

3名犯嫌仍在分局偵查隊製作筆錄，初步坦承盜伐林木犯行，全案朝涉犯刑法竊盜罪、森林法偵辦，下午移送南投地方法院檢察署偵辦。1060208

(中央社)