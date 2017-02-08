被指當伴遊 梅蘭妮亞與部落客和解

美國第一夫人梅蘭妮亞的律師今天表示，1名馬里蘭州部落客毫無根據地造謠，寫梅蘭妮亞當過伴遊小姐、不實說她情緒崩潰；梅蘭妮亞已以「可觀金額」就這起誹謗官司達成和解。

根據梅蘭妮亞（Melania Trump）律師公布的聲明，部落客塔普利（Webster Tarpley）寫道：「我承認這些不實陳述重傷並損及梅蘭妮亞與她的家人，因此我就捏造這些不實陳述誠摯地向川普夫人、她的兒子、先生與父母道歉。」

路透社報導，塔普利的律師在電子郵件中證實聲明正確性，表示此案已經和解。雙方都沒有透露和解金額，不過川普的律師哈德爾（Charles Harder）說「金額可觀」。

梅蘭妮亞去年告上塔普利與英國小報「每日郵報」（Daily Mail），原因是每日郵報發布的報導，不實宣稱梅蘭妮亞當過伴遊小姐。

這篇報導是引述一家斯洛維尼亞雜誌的報導，聲稱梅蘭妮亞1990年代在紐約任職的模特兒經紀公司也辦理伴遊服務。

梅蘭妮亞提告後，每日郵報撤下報導並發布道歉聲明，在聲明中表示並非蓄意指出或暗指梅蘭妮亞當過伴遊小姐。

梅蘭妮亞昨天重新在紐約州法院提告每日郵報母公司Mail Media，求償1億5000萬美元，聲稱那篇報導造成她潛在事業損失數以百萬計美元。

根據最新提出的訴訟，梅蘭妮亞是「全球最多人爭相拍照的女人之一」，擁有「千載難逢的獨特機會」來推出眾多產品線，包括珠寶、服飾、鞋子與化妝品。

每日郵報發言人今天尚未回應評論要求。（譯者：中央社張曉雯）1060208

(中央社)