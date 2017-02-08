賞桃園燈會 假日免費接駁

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以「水上燈會」為亮點的桃園燈會，10日在龍潭大池畔登場，由於入夜人多，桃園市政府也呼籲多搭乘大眾運輸工具，從桃園、中壢火車站出發，另外假日也有免費接駁車行駛。

2017桃園燈會幸福起家10日晚間6時30分，將在龍潭大池登場，而桃園市今年推出圓滾滾胖嘟嘟、充滿活力「桃樂雞」小提燈，每天晚間5時起，將限量發送給參與燈會的民眾。另外，除了炫麗的環湖主燈秀外，活動期間也結合神轎車、鞭炮車、藝閣車在龍潭區遶境，展現迷漾的客家風情。

桃園市政府觀光旅遊局今天呼籲，民眾可以搭乘大眾運輸工具，從中壢火車站，轉搭新竹客運5616(中壢-龍潭)路線，於龍潭站（北龍路）下車，步行1分鐘即可抵達活動會場。另外，也可以從桃園火車站出發，轉搭桃園客運5053桃園-龍潭（經九龍村）路線，於龍潭站下車後，沿北龍路往龍潭大池方向步行約15分鐘，即可抵達活動會場。

觀光旅遊局指出，若賞燈民眾要自行開車，可由國道三號高速公路龍潭交流道下往石門水庫方向，接桃113乙線→右轉桃113線(中正路)→左轉大同路→神龍路→左轉新龍路停車後步行前往會場。

另外，龍潭運動公園在假日提免費接駁車，乘車地點從龍潭大昌路88加油站旁(龍潭區大昌路二段80號)，並從假日下午4時到11時為止，每20分鐘1班，接駁路線行經大昌路→中正路→大同路→ 神龍路(新龍路口)。1060208

(中央社)