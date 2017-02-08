先夫留偽美鈔給兒娶老婆 婦人至臺銀兌換當場傻眼

保七總隊一大隊員警邱清水，眼尖察覺張姓婦人持25張偽造百元美鈔至台銀兌換台幣。（張企群翻攝）

保七總隊一大隊員警邱清水，眼尖察覺張姓婦人持25張偽造百元美鈔至台銀兌換台幣。（張企群翻攝）

台北市70歲張姓婦人，昨日下午手持25張百元美鈔到台灣銀行總行兌換新台幣，駐衛執勤的保七總隊員警邱清水主動上前關切協助張婦換鈔，發現她的美金表面都十分異常平滑，且都是舊款百元美金大鈔，可能有異，通報分隊長李建德、小隊長賴仁一、吳健龍及警員黃西來到場協助支援了解，意外查知是一起偽鈔案。

經台灣銀行襄理陳美秀點算，張姓婦人帶來25張百元美金，用銀行專用放大鏡檢視並與美金真鈔核對，發現假美金的色澤、防偽設計及質感差異頗大，用肉眼即可以明顯分辨其中差異。

張婦得知自己的美鈔竟然是偽鈔，當場傻眼，她表示這些美金是他丈夫8年多前去大陸回來後交給她的，說是要留給兒子結婚娶妻之用，他丈夫從大陸回來沒多久就去逝了。因兒子最近要結婚，她才拿來銀行兌換，不知道這些美金竟然都是假的。

經銀行鑑定，這25張舊款『100元美金』涉嫌偽造，台灣銀行總行營業部依據中央銀行『偽造變造外國幣券處理辦法』，將這一批偽造的紙鈔填具『偽（變）造外國幣券截留單』，加蓋『偽（變）造作廢』章後，移由保七總隊刑事警察大隊依法辦理。

(中時)